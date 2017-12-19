Сергей Федотов призвал бесплатно выделять землю под родовые поместья Политика

Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Координатор пензенского реготделения «Родной партии» Сергей Федотов призвал бесплатно выделять землю под родовые поместья.

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«Эта поистине народная инициатива вызывает растущий интерес у все большего количества российских граждан. На сегодняшний день в России создано около 350 поселений, состоящих из родовых поместий, а самих поместий созданы тысячи», — сказал он, выступая как представитель непарламентской партии на 4-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области во вторник, 19 декабря.

По словам Сергея Федотова, в регионе подобное поселение пока одно — Солнечное в Пензенском районе.

Он пояснил, что предлагаемый партией на федеральном уровне законопроект, по сути, является продолжением программы «Дальневосточный гектар», однако он охватывает всю территорию страны, где есть пустующие земли.

«Родовое поместье — это рукотворная экосистема на участке земли в 1–2 га. Территория окружена живой изгородью. От одной до двух третей участка занимает лес. Рядом с лесом огорожены и взаимодействуют сад, огород, пруд. Помимо традиционных для дачных и приусадебных участков овощных и плодовых культур, в поместье можно выращивать лесные ягоды, грибы, орехи, лекарственные травы, обеспечить семью продуктами пчеловодства», — добавил координатор реготделения «Родной партии».

Сергей Федотов отметил, что продвижение законопроекта о родовом поместье ведется совместно с Центральным штабом ОНФ.

Он сообщил, что предлагается бесплатно передавать гражданам 1 га в пожизненное пользование с правом наследования, но без возможности продажи, а также освобождать от налогов земли поместья и выращенную там продукцию.

По окончании выступления депутаты регионального парламента задали представителю «Родной партии» ряд уточняющих вопросов.

Так, член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома Компартии России Георгий Камнев поинтересовался, какова площадь неиспользуемых земель в регионе, однако Сергей Федотов ответить не смог.

В свою очередь член фракции «Единая Россия» Николай Лукьянов высказал мнение, что у проекта нет экономического обоснования, и назвал озвученные предложения «хотелками».

На эти слова Сергей Федотов отреагировал философски.

«Будет политическая воля, будет и земля свободная», — сказал он.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, который также присутствовал на сессии, инициатива «Родной партии» имеет право на существование.