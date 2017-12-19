Станислав Филиппов предложил преобразовать систему власти, повысив роль ТОСов Политика

Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Председатель пензенского регионального отделения партии «Возрождение аграрной России» Станислав Филиппов предложил пересмотреть существующую в стране структуру власти таким образом, чтобы рядовые граждане получили реальную возможность влиять на принятие ключевых решений.

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«Самой главной задачей является преобразование системы власти в такую, когда сам народ принимает решения о своей судьбе, сам выбирает, что ему лучше, сам решает, сам делает ошибки, но и сам их исправляет», — сказал он, выступая как представитель непарламентской партии на 4-й очередной сессии регионального парламента во вторник, 19 декабря.

Станислав Филиппов пояснил суть своего предложения на примере городского округа, где, по его словам, решения должны приниматься в территориальных общественных советах, состоящих из представителей советов домов, ТСЖ и уличных комитетов, которые знают проблемы соседей.

«Такой совет должен собираться, допустим, два раза в месяц, обсуждать и выносить решения по всем вопросам, затрагивающим территорию его участка. Депутат же должен быть чем-то вроде спикера, готовящего вопросы, привлекающего специалистов, организующего дискуссию, транслирующего решения совета администрации и представляющего его интересы в городской думе», — отметил представитель «Возрождения аграрной России».

По его мнению, депутата необходимо освободить от всех других обязанностей — он не должен вести бизнес или руководить муниципальным предприятием, но при этом ему следует выплачивать «приличную зарплату».

«Нужно упразднить районные администрации города. Это совершенно лишнее, ненужное звено в городском управлении, а освободившиеся денежные средства и здания отдать на обеспечение работы советов», — добавил Станислав Филиппов.

Говоря о коррупции в сфере ЖКХ, представитель непарламентской партии заявил, что управляющие компании не имеют права на существование.

«Во всех многоквартирных домах должны быть созданы товарищества собственников жилья. В своем доме мы создали ТСЖ и за два года обеспечили экономию средств жильцов только на «коммуналке» в размере 2 млн. рублей, а это всего лишь 93 квартиры. Представьте, какой экономии можно было бы достичь в масштабах города! […] Только создание ТСЖ позволит уменьшить коррупцию на порядок. Только сами люди способны привести свои дома в подобающий вид, да еще и помочь городскому хозяйству преобразить улицы и дороги. Другого пути нет, и не надейтесь», — отметил он.

Станислав Филиппов рекомендовал депутатам Законодательного собрания Пензенской области принять закон, согласно которому управляющие компании смогут списывать деньги за содержание и ремонт со счета дома только при получении подписи от председателя совета МКД.

«Примите закон о минимальной сумме средств на спецсчете капитального ремонта дома, собрав которую, собственники имеют право принять решение о том, что платежи в фонд капремонта приостанавливаются», — предложил председатель реготделения партии «Возрождение аграрной России».

В завершение своего выступления Станислав Филиппов сообщил, что не будет отвечать на вопросы депутатов в ходе сессии, а желающие о чем-то спросить его смогут это сделать «только на телевидении в прямом эфире».

На это председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин заметил, что организована интернет-трансляция заседания народных избранников.