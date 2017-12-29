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В Кузнецком районе 11 депутатов досрочно сложили полномочия

15:13 | 29.12.2017 | Политика

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Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. Одиннадцать депутатов комитетов местного самоуправления Посельского, Тарлаковского и Большетруевского сельсоветов Кузнецкого района Пензенской области досрочно сложили полномочия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Кузнецком районе 11 депутатов досрочно сложили полномочия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в нарушение требований федерального закона «О противодействии коррупции» 11 депутатов трех сельсоветов в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год — как в своих, так и на супругов — не указали или занизили размеры доходов, не указали принадлежащие им или супругам объекты недвижимости и транспортные средства», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по результатам проведенной проверки прокуратуры в комитеты местного самоуправления были внесены представления с требованиями рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народных избранников.

«По результатам рассмотрения представлений прокуратуры решениями комитетов местного самоуправления досрочно прекращены полномочия 11 депутатов названных муниципальных представительных органов», — сказала Светлана Артамонова.
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