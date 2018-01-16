В Пензе организован народный штаб в поддержку Павла Грудинина Политика

Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Народный предвыборный штаб в поддержку кандидата в президенты России от КПРФ, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина организован в Пензе.

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Его руководителем избран координатор регионального отделения «Левого фронта» Сергей Носко.

Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь реготделения движения Сергей Падалкин, на данный момент во взаимодействии с представителями народно-патриотических сил ведется набор волонтеров для распространения наглядной агитации.

«Грудинин зарегистрирован [в качестве кандидата на пост президента РФ], избирательный счет открыт. Я думаю, в самое ближайшее время — на этой, на следующей неделе — уже какая-то наглядная агитация появится. Как только она в Пензу приходит, мы начинаем работать», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что другое важное направление деятельности штаба — работа в интернете.

«Сейчас очень много всякой грязи полилось на Грудинина, много мифов различных распространяется. [...] Все эти мифы оперативно развенчивают, в том числе и представители «Левого фронта». Важно до избирателей донести правду», — отметил Сергей Падалкин.

Отвечая на вопрос о том, будет ли «Левый фронт» координировать свою работу с КПРФ, от которой официально выдвинут Павел Грудинин, он пояснил, что взаимодействие по определенным вопросам является необходимым, например, в части распространения наглядной агитации, поскольку она будет печататься централизованно и поступать в обком Компартии России.

Среди других возможных направлений работы штаба представитель движения назвал установку агитационных кубов на улицах, проведение встреч с избирателями и организацию митинга в поддержку кандидата.

Сергей Падалкин пояснил, что отдельного помещения у народного штаба в Пензе пока не будет, так как сейчас в нем нет потребности.