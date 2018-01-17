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Избирательный штаб Жириновского в Пензе действует на базе офиса реготделения ЛДПР

15:36 | 17.01.2018 | Политика

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Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Предвыборный штаб в поддержку кандидата в президенты России от ЛДПР Владимира Жириновского в Пензе действует на базе офиса реготделения Либерально-демократической партии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель координатора пензенского отделения ЛДПР Павел Куликов.

Избирательный штаб Жириновского в Пензе действует на базе офиса реготделения ЛДПР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, фактически штаб в Пензе начал работу в тот же день, когда Владимир Жириновский был официально зарегистрирован Центральной избирательной комиссией России в качестве кандидата на пост главы государства.

При этом Павел Куликов отметил, что наиболее активный этап деятельности штаба начнется тогда, когда в Пензенскую область поступят агитационные материалы.

«Ориентировочно это произойдет в конце января. Конкретное число, разумеется, пока назвать не могу», — сказал собеседник агентства.

Он добавил также, что в реготделении ЛДПР готовятся не только к выборам президента России, назначенным на 18 марта, но и дополнительным выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут 15 апреля.

По его словам, партия планирует выставить своих кандидатов на все вакантные депутатские места.

«В контексте предстоящих выборов их около 30», — уточнил Павел Куликов.
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