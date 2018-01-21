В Пензенской области более 100 избирательных участков будут оснащены КОИБами Политика

Пенза, 21 января 2018. PenzaNews. 107 избирательных участков на территории Пензенской области будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) при голосовании на выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта. Это следует из постановления Центризбиркома.

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Согласно тексту документа, всего КОИБы планируется установить более чем на 10 тыс. избирательных участков в 81 регионе страны, в том числе в трех городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Перечень конкретных участков, на которых будут применяться данные комплексы, должны определить избирательные комиссии субъектов РФ. Сделать это необходимо до 5 февраля.

При этом КОИБы не могут использоваться на участках, образованных в местах временного пребывания избирателей — в больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также некоторых других.