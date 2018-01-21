В Пензе почтили память основателя первого в мире социалистического государства Политика

Пенза, 21 января 2018. PenzaNews. Члены и сторонники КПРФ, комсомольцы, а также активисты «Левого фронта» и общественной организации «Дети войны» почтили в Пензе память основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ленина в связи с 94-й годовщиной со дня его смерти.

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Перед традиционным возложением цветов к подножию памятника вождю мирового пролетариата, установленному перед зданием правительства Пензенской области, состоялся митинг.

Выступающие отметили величайшие достижения страны, которые связаны с именем Владимира Ленина, а также вспомнили недавнее вскрытие в Пензе капсул с письмами потомкам.

По их мнению, эти исторические документы являются ярчайшим свидетельством развития СССР, когда год от года увеличивались объемы производства, строились школы, детские сады и был положен конец безграмотности населения.

В своей речи член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь обкома партии, депутат Законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев особо подчеркнул, что ни у кого, кто пытается оболгать и искоренить учение Ленина, сделать это не получится.

По словам лидера пензенских коммунистов, идеи справедливости, честности и равенства, провозглашенные вождем мирового пролетариата, будут востребованы во все времена.