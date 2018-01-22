Мельниченко, Лидин и Космачев согласовали вопросы межпарламентского взаимодействия Политика

Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Деловая встреча сенатора Олега Мельниченко, председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина и его заместителя Вячеслава Космачева состоялась в региональном парламенте в понедельник, 22 января.

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В ходе нее член Совета Федерации РФ изложил свое видение дальнейшей работы по подготовке основных законодательных инициатив.

В свою очередь Валерий Лидин и Вячеслав Космачев обозначили ряд приоритетных направлений, требующих нормативно-правовой поддержки. В числе первоочередных были названы вопросы создания комфортной среды в Пензе, районных центрах и сельской местности, а также увеличения списка преференций для малого, среднего бизнеса и инвесторов.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона, Олег Мельниченко заверил коллег в готовности всячески содействовать в разработке и продвижении предложений, поступивших от органов власти и жителей Пензенской области.

При этом он отметил важность оперативного реагирования законодателей на запросы времени.