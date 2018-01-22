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В Пензенской области на 370 участках для голосования установят видеонаблюдение

18:10 | 22.01.2018 | Политика

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Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Видеонаблюдение в ходе выборов президента России 18 марта 2018 года в Пензенской области будет организовано на 370 избирательных участках. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

В Пензенской области на 370 участках для голосования установят видеонаблюдение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Будет использовано не только видео, но и речевой сегмент — звук будет слышно. И, более того, [будет] выход этой системы, ее трансляция в интернете в режиме онлайн», — сказал он в ходе презентации комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), состоявшейся в региональном избиркоме в понедельник, 22 января.

Александр Синюков уточнил, что 198 из 370 таких участков находятся в Пензе.

«Охват идет не по количеству участков, а по численности избирателей. Эта система видеонаблюдения будет использоваться в основном [в городах] — город Пенза, город Заречный, город Кузнецк, город Каменка, город Нижний Ломов, город Сердобск. Городского населения больше будет задействовано, и всего в общей сложности охват порядка 80% избирателей», — пояснил глава облизбиркома.
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