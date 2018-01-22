Глава пензенского облизбиркома разъяснил, как проголосовать 18 марта по месту нахождения Политика

Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области, которые в день выборов президента России 18 марта будут находиться не по адресу регистрации, указанному в паспорте, смогут проголосовать по месту нахождения. Об этом сообщил глава облизбиркома Александр Синюков.

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По его словам, для этого предусмотрено несколько возможностей.

«С 31 января по 15 марта включительно необходимо обратиться в любую территориальную избирательную комиссию любого субъекта Российской Федерации, где [человек] находится. […] Следующее, куда можно обратиться — в любой многофункциональный центр (МФЦ)», — сказал Александр Синюков, добавив, что там гражданину необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав конкретный участок, где он планирует проголосовать.

«Третье, если избиратель […] зарегистрирован на едином портале государственных и муниципальных услуг, это можно сделать самостоятельно через свой личный кабинет», — добавил председатель избирательной комиссии Пензенской области.

Он отметил, что с 25 февраля по 12 марта такое заявление можно подать в любой участковой избирательной комиссии.

Александр Синюков подчеркнул, что возможность проголосовать 18 марта будет даже у тех, кто в день выборов окажется в пути — например, на железнодорожной станции Пенза-I.

«Станция узловая, поезда дальнего следования стоят 40–45 минут. Избиратель, если он своевременно эти процедуры сделает и прикрепится к участку, который на Привокзальной площади, сможет прийти проголосовать», — сказал глава облизбиркома.

Он также обратил внимание на то, что с 13 марта и до 14.00 17 марта можно обратиться только в свою участковую избирательную комиссию и написать специальное заявление, чтобы также прикрепиться к любому участку.

«Если же и этого не сделать, то реализовать свое право будет невозможно», — сообщил Александр Синюков.

Председатель облизбиркома добавил, что те граждане, у которых в паспорте нет отметки о месте регистрации, смогут проголосовать на специальных участках.

«Для Пензы это бывшее культпросветучилище», — уточнил он.