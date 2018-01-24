Пензенское Заксобрание подготовило вопросы Белозерцеву перед отчетом за 2017 год Политика

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин внес на рассмотрение депутатов проект постановления о вопросах губернатору Ивану Белозерцеву в рамках подготовки отчета о результатах деятельности регионального правительства за 2017 год.

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Всего в документе сформулировано 13 вопросов.

Они касаются совершенствования долговой политики, стимулирования роста объемов промпроизводства и стабилизации численности населения.

Кроме того, в постановление включены вопросы о ключевых задачах в региональном АПК, внедрении территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами и планах по ремонту дорог.

Также затронута тема дольщиков, пострадавших от действий застройщиков.

Помимо этого, у губернатора намечено спросить об укреплении материально-технической базы учреждений культуры, о реализации стратегии действий в интересах женщин, неформальной занятости, работе школьных автобусов, льготах для участников боевых действий и поддержке добровольчества.