Иван Белозерцев напомнил депутатам гордумы Пензы о приоритетах в развитии региона Политика

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев напомнил депутатам Пензенской городской думы о приоритетных направлениях в развитии региона, в числе которых — привлечение инвесторов, а также всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса.

Фото: Pnzreg.ru

«Надо больше привлекать инвесторов, а они приходят, когда есть преференции, когда созданы условия для ведения бизнеса», — отметил глава региона в ходе встречи с депутатским корпусом, состоявшейся в зале заседаний гордумы в среду, 24 января.

Он добавил, что серьезным подспорьем для начинающих предпринимателей является предоставление микрозаймов и поручительство при получении кредитов в банках.

«В прошлом году в три раза был увеличен капитал фонда «Поручитель», а срок возврата средств продлен до трех лет. Таким образом, улучшается климат для работы наших предпринимателей», — сказал Иван Белозерцев.

Отдельно глава региона остановился на необходимости упрощения процедуры оформления документов.

«Когда человек открывает свое дело, бывает очень сложно пройти все необходимые процедуры — документы отправляют на доработку, заявителя посылают в суды, процесс затягивается, люди ждут работы, налоги не поступают. Надо оперативнее решать эти вопросы», — призвал губернатор.

Он также потребовал, чтобы депутаты осуществляли контроль за ходом реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Обращаю внимание — не ставьте целью быстрее освоить деньги. Надо детально рассматривать ситуацию, где есть смысл — расширить улицу, сделать дополнительную парковку. Надо работать с проектными институтами и самим выезжать на место», — предложил Иван Белозерцев.

Кроме того, губернатор обсудил с депутатами облик Пензы, современные тенденции жилищного строительства и благоустройства территорий.

«Городу Пензе предоставляются большие субсидии на реализацию проектов. Нужно освоить средства под контролем депутатского корпуса и гражданского общества. Надо работать вместе, чтобы создавать комфортные условия для жизни пензенцев», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.