Анна Кузнецова попала в «кремлевский список» Минфина США Политика

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова попала в так называемый «кремлевский список» Минфина США.

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По словам детского омбудсмена, это подтверждает, что институт уполномоченного находится «на правильном пути».

«Полагаю, что такая оценка моей деятельности на посту детского омбудсмена даже за этот небольшой срок свидетельствует о том, что мы на правильном пути к нашей основной цели — счастью и благополучию российских детей», — цитирует Анну Кузнецову пресс-служба уполномоченного по правам ребенка.

Подготовку доклада предусматривал закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 года. «Кремлевский список» не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что это может быть сделано.

Всего в перечне оказались более 200 человек. Это люди, которых Вашингтон считает близкими к руководству России. В список вошли сотрудники администрации Кремля, члены правительства России во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, руководители «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, а также 96 бизнесменов, чье состояние, по оценке журнала Forbes, составляет от 1 млрд. долларов.