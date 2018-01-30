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Анна Кузнецова попала в «кремлевский список» Минфина США

10:55 | 30.01.2018 | Политика

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Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова попала в так называемый «кремлевский список» Минфина США.

Анна Кузнецова попала в «кремлевский список» Минфина США

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам детского омбудсмена, это подтверждает, что институт уполномоченного находится «на правильном пути».

«Полагаю, что такая оценка моей деятельности на посту детского омбудсмена даже за этот небольшой срок свидетельствует о том, что мы на правильном пути к нашей основной цели — счастью и благополучию российских детей», — цитирует Анну Кузнецову пресс-служба уполномоченного по правам ребенка.

Подготовку доклада предусматривал закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 года. «Кремлевский список» не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что это может быть сделано.

Всего в перечне оказались более 200 человек. Это люди, которых Вашингтон считает близкими к руководству России. В список вошли сотрудники администрации Кремля, члены правительства России во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, руководители «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, а также 96 бизнесменов, чье состояние, по оценке журнала Forbes, составляет от 1 млрд. долларов.
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