Мельниченко включен в совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления Политика

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко включен в состав совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ глава государства Владимир Путин подписал во вторник, 13 февраля.

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Согласно тексту документа, Олег Мельниченко вошел в федеральную часть совета, в которой числятся 14 человек. Среди них — председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко.

Биография

Мельниченко Олег Владимирович

Кроме того, пензенский сенатор включен в состав президиума совета, состоящий из 16 человек.

Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления — совещательный орган при главе государства. Образован указом от 2 ноября 2007 года.

Основные задачи совета — подготовка предложений по осуществлению госполитики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации, а также рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.