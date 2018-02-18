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Сергей Падалкин будет руководить информационным отделом «Левого фронта»

13:00 | 18.02.2018 | Политика

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Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский оппозиционер Сергей Падалкин будет руководить информационным отделом «Левого фронта», а также курировать работу движения в Приволжском федеральном округе. Соответствующее решение принято на первом заседании федерального исполкома «Левого фронта», которое состоялось в минувшую субботу, 17 февраля.

Сергей Падалкин будет руководить информационным отделом «Левого фронта». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в ходе мероприятия было образовано семь отделов, которые возглавили девять координаторов движения.

Так, руководителем организационного отдела избран лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, идеологического — Алексей Сахнин и Евгений Козлов, отдела агитации и пропаганды — Максим Фирсов, информационного отдела — Алексей Коваленко и Сергей Падалкин, спортивного — Сергей Губа, международного — Алексей Сахнин и Максим Шевченко, юридического — Владимир Махов.

Кроме того, на заседании исполкома были определены координаторы по федеральным округам. Поволжье закреплено за Александром Красновым из Нижнего Новгорода и Сергеем Падалкиным из Пензы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения «Левого фронта», исполком движения также принял решение максимально активно участвовать в мероприятиях КПРФ по случаю 100-летия со дня создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), провести социологическое исследование, посвященное выборам, и готовиться к акциям протеста в случае массовых фальсификаций в день голосования 18 марта.
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