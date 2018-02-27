Пензенский губернатор и член ЦИК обсудили подготовку к выборам президента РФ Политика

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Вопросы, связанные с организацией и проведением голосования на выборах президента РФ 18 марта, стали главной темой встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и члена Центральной избирательной комиссии Василия Лихачева, состоявшейся в правительстве региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Хочу поблагодарить губернатора Пензенской области в том числе и за оказание максимально возможной помощи в оснащении избирательной комиссии региона современным оборудованием, которое позволяет применять новейшие электронные технологии. Это серьезный шаг вперед, он повышает эффективность работы областного избиркома», — сказал Василий Лихачев.

По его словам, он как куратор Пензенской области также обратил внимание на дифференцированную работу с разными слоями населения.

В частности, член ЦИК России отметил хороший уровень политической культуры молодежи.

В свою очередь Иван Белозерцев поблагодарил Василия Лихачева за содействие в решении возникающих текущих вопросов.

«Это выражается в проведении обучающих семинаров, встреч. Для нас это очень важно — как для представителей избирательных комиссий всех уровней, так и для наших граждан. Что касается избирательных участков, которые мы готовим к предстоящим выборам, на данном этапе вопросы технического обеспечения, организации работы избирательных комиссий в целом решены. В настоящее время осуществляется деятельность по обеспечению безопасности участков для голосования», — пояснил он.

Губернатор подчеркнул, что власти региона нацелены принять все необходимые меры, чтобы избирательная компания и выборы главы государства прошли в соответствии с федеральным законодательством, сообщает пресс-служба облправительства.