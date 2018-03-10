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Алексей Дмитриенко отмечен знаком «За вклад в развитие атомной отрасли»

13:29 | 10.03.2018 | Политика

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Москва, 10 марта 2018. PenzaNews. Член комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Пензенской области Алексей Дмитриенко награжден знаком отличия «За вклад в развитие атомной отрасли».

Алексей Дмитриенко отмечен знаком «За вклад в развитие атомной отрасли»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ведомственную награду «Росатома» ему вручил директор госкорпорации Алексей Лихачев.

В своей благодарственной речи Алексей Дмитриенко отметил, что предприятия «Росатома» являются одними из самых наукоемких, высокотехнологичных и динамично развивающихся.

«Несмотря на усиливающееся санкционное давление, «Росатом» продолжает показывать уверенный рост во всех направлениях своей деятельности. Об этом говорят и увеличение выработки электроэнергии, и неоспоримое лидерство в атомном ледоколостроении, и в постоянно расширяющемся международном присутствии. Сегодня это уже 44 страны», — сказал сенатор.

Он добавил, что еще предстоит решить множество задач, в том числе связанных с развитием ядерной медицины и цифровой экономики.

«Уверен, что и в дальнейшем «Росатом» будет флагманом в развитии науки и техники, останется ярким примером постоянного движения вперед на благо нашей страны», — цитирует пензенского сенатора пресс-служба Совета Федерации.

Нагрудный знак отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» учрежден госкорпорацией «Росатом».

Вручается руководителям, а также работникам министерств и ведомств, организаций промышленности, транспорта, строительства, образования, здравоохранения, деятелям науки, культуры, искусства и спорта, внесшим значительный вклад в развитие сотрудничества с атомной отраслью.

Имеет две степени.
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