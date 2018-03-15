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В Пензе создана рабочая группа по обеспечению реализации послания президента России

16:50 | 15.03.2018 | Политика

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Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Рабочая группа по законодательному обеспечению реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, церемония оглашения которого состоялась в первый день весны, создана в Заксобрании Пензенской области. Соответствующее распоряжение спикер регионального парламента Валерий Лидин подписал в четверг, 15 марта.

В Пензе создана рабочая группа по обеспечению реализации послания президента России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В состав рабочей группы вошли депутаты Законодательного собрания области, представители органов местного самоуправления, деловых кругов и эксперты. Руководство ею Валерий Лидин оставил за собой.

«Основная задача сформированной команды — разработка предложений и законодательных инициатив, способствующих достижению тех целей, которые были обозначены в послании президента РФ Федеральному Собранию», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области.

В региональном парламенте напомнили, что с предложением о создании таких рабочих групп в субъектах РФ выступил председатель Госдумы России Вячеслав Володин — оно было озвучено на форуме представителей муниципальных образований Тверской области 12 марта.

По его мнению, огромную роль в реализации основных положений послания главы государства играют именно депутаты на местах, поскольку они ближе всего к населению и представляют тот уровень власти, который непосредственно каждый день работает с гражданами.

Также спикер Госдумы обратил внимание на важность обратной связи местных законодателей с коллегами в федеральном центре. Это должно обеспечить эффективность принятых законов.
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