В Пензе создана рабочая группа по обеспечению реализации послания президента России Политика

Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Рабочая группа по законодательному обеспечению реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, церемония оглашения которого состоялась в первый день весны, создана в Заксобрании Пензенской области. Соответствующее распоряжение спикер регионального парламента Валерий Лидин подписал в четверг, 15 марта.

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В состав рабочей группы вошли депутаты Законодательного собрания области, представители органов местного самоуправления, деловых кругов и эксперты. Руководство ею Валерий Лидин оставил за собой.

«Основная задача сформированной команды — разработка предложений и законодательных инициатив, способствующих достижению тех целей, которые были обозначены в послании президента РФ Федеральному Собранию», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области.

В региональном парламенте напомнили, что с предложением о создании таких рабочих групп в субъектах РФ выступил председатель Госдумы России Вячеслав Володин — оно было озвучено на форуме представителей муниципальных образований Тверской области 12 марта.

По его мнению, огромную роль в реализации основных положений послания главы государства играют именно депутаты на местах, поскольку они ближе всего к населению и представляют тот уровень власти, который непосредственно каждый день работает с гражданами.

Также спикер Госдумы обратил внимание на важность обратной связи местных законодателей с коллегами в федеральном центре. Это должно обеспечить эффективность принятых законов.