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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ К полудню в Пензенской области проголосовала почти треть избирателей

Пензенский губернатор одним из первых проголосовал на выборах президента РФ

09:30 | 18.03.2018 | Политика

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Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев одним из первых проголосовал на участке №61, расположенном в центре культуры и досуга Пензы, на выборах президента России в воскресенье, 18 марта.

Пензенский губернатор одним из первых проголосовал на выборах президента РФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Глава региона прибыл в ЦКиД к 8.00 — к самому началу голосования.

Исполнив свой гражданский долг, он пообщался с журналистами.

По словам Ивана Белозерцева, ночь перед днем выборов выдалась неспокойная из-за сильного снегопада.

«С 5.00 коммунальные службы работают, чтобы очистить дороги, тротуары. Я думаю, что в ближайшее время мы приведем все в нормальное состояние», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что сегодня важный день в жизни страны.

«Мы видим, что избиратели России это понимают. Мы видим, какая большая явка на Дальнем Востоке — там, где избирательные участки открылись еще несколько часов назад. Люди идут целыми семьями. Люди понимают важность этого события», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что у него нет сомнений в активной гражданской позиции пензенцев.

«Я думаю, что активность на пензенской земле будет очень хорошая», — резюмировал он.
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