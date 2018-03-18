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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ К полудню в Пензенской области проголосовала почти треть избирателей

Явка избирателей в Пензенской области за два часа голосования составила почти 12%

10:39 | 18.03.2018 | Политика

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Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России за два часа голосования — с 8.00 до 10.00 — составила 11,91%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель избирательной комиссии региона.

Явка избирателей в Пензенской области за два часа голосования составила почти 12%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в количественном выражении это 125 тыс. 727 человек.

При этом выборы будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порога явки нет.

На предыдущих президентских выборах, которые состоялись 4 марта 2012 года, показатель активности избирателей в целом по стране составил 65,34%, в Пензенской области — 68,13%.

Пост президента России введен в 1991 году.

Согласно основному закону страны, глава государства является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Он принимает меры по охране суверенитета страны, ее независимости и целостности, определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.

Нынешние выборы — седьмые для российского института президента.

До 2012 года глава государства избирался на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на четыре года, однако в связи с внесенными в 2008 году поправками в Конституцию РФ уже во второй раз он будет избираться на шесть лет.
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