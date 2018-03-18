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Космонавт Александр Самокутяев проголосовал в Пензе вместе с супругой

10:58 | 18.03.2018 | Политика

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Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Космонавт, Герой России Александр Самокутяев вместе с супругой Оксаной проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №40, который расположен в школе №56 города Пензы.

Космонавт Александр Самокутяев проголосовал в Пензе вместе с супругой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он взял бюллетень раньше жены, после чего на непродолжительное время удалился в кабинку для голосования.

«Новая система. Я такой еще не видел никогда», — сказал Александр Самокутяев, опуская бюллетень в урну, оснащенную КОИБ.

По словам космонавта, он пришел на выборы в отличном настроении, поскольку в его родном городе установилась солнечная погода, хотя и с несвойственным середине марта таким количеством снега, выпавшим накануне.

«Я хочу поздравить вас с праздником. Сегодня замечательный день — день принятия решения наших граждан на ближайшие шесть лет. Это наша жизнь, жизнь наших детей, и, конечно, будет замечательно, если весь город в полном составе придет и проголосует, невзирая на то, что сугробы такие. Так это даже интереснее! И, конечно, хочется поздравить всех жителей Пензы и вообще нашу страну с тем, что сегодня ровно четыре года, как с нами воссоединился Крым — любимый полуостров отдыха и души», — сказал Герой России.

Александр Самокутяев добавил, что президент РФ — кто бы ни был избран на этот пост — должен вести страну «к высшим целям, к победе над любой трудностью».

Перед тем, как покинуть участок, космонавт сфотографировался со школьниками. В день голосования для них подготовлена насыщенная развлекательная программа — самодеятельный концерт, спортивные соревнования и мастер-классы.

В фойе организована продажа мясных и молочных изделий, выпечки и салатов.
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