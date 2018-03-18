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КПРФ требует снять с плакатов на пензенских участках вклейки о счетах Грудинина

12:27 | 18.03.2018 | Политика

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Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Руководство пензенского обкома КПРФ направило в облизбирком жалобу по факту размещения вклеенных фрагментов об иностранных счетах Павла Грудинина на стендах с информацией о кандидатах в президенты России на избирательных участках. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в штабе коммунистов.

КПРФ требует снять с плакатов на пензенских участках вклейки о счетах Грудинина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Юристы штаба Грудинина убеждены, что подобные вклейки незаконны», — подчеркнули в областном комитете партии.

По имеющимся данным, на ряде участков уже удалось добиться снятия вклеек с плакатов.

В минувший вторник, 13 марта, замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил, что многие регионы подготовили дополнительную вклейку в информационные плакаты о кандидатах в президенты РФ, содержащую сведения об иностранных счетах, которые имелись у Павла Грудинина на момент выдвижения и о которых он изначально не проинформировал Центризбирком.

До этого ЦИК России получил от ФНС информацию об имевшихся у Павла Грудинина на момент выдвижения 13 счетах в Швейцарии.

В Центризбиркоме заявили, что комиссия не имеет оснований рассматривать вопрос об отмене его регистрации, однако обязана проинформировать избирателей о выявленных фактах.
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