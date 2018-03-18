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В Пензенской области обработана пятая часть протоколов УИК, лидирует Владимир Путин

22:59 | 18.03.2018 | Политика

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Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Более 20% протоколов участковых избирательных комиссий обработано в Пензенской области: Владимир Путин продолжает уверенно лидировать на выборах президента России, который состоялись в воскресенье, 18 марта.

В Пензенской области обработана пятая часть протоколов УИК, лидирует Владимир Путин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» из облизбиркома, действующий глава государства набирает свыше 79%, Павел Грудинин (КПРФ) — более 10%, Владимир Жириновский (ЛДПР) — около 6%.

Уровень поддержки Ксении Собчак («Гражданская инициатива») пока составляет примерно 1,2%.

Остальные четыре кандидата на высший государственный пост набирают менее процента: Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,75%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,67%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,65%, Борис Титов («Партия роста») — 0,54%.
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