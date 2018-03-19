В Пензенской области обработано почти 90% протоколов, за Путина — чуть менее 80% Политика Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Почти 90% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий обработано в Пензенской области: Владимир Путин продолжает уверенно лидировать на выборах президента России, который состоялись в воскресенье, 18 марта. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» из облизбиркома, действующий глава государства набирает 79,82%, Павел Грудинин (КПРФ) — 10,05%, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 5,73%. Уровень поддержки Ксении Собчак («Гражданская инициатива») снизился до 1,14%. Еще четыре кандидата на пост президента страны по-прежнему набирают менее процента: Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,72%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,59%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,58%, Борис Титов («Партия роста») — 0,51%. По информации ЦИК России, в целом по стране после обработки данных с 80% избирательных участков Владимир Путин получает 76,18%. Павел Грудинин заручился поддержкой 12,3% избирателей, Владимир Жириновский — 5,98%. Ксения Собчак сохраняет четвертое место, набирая 1,53% голосов. За ней следуют Григорий Явлинский (0,92%), Борис Титов (0,7%), Максим Сурайкин (0,67%) и Сергей Бабурин (0,64%). Нашли ошибку в тексте?

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