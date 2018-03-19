Уровень поддержки Путина в Пензенской области вплотную приблизился к отметке в 80% Политика

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Уровень поддержки Владимира Путина в Пензенской области на выборах президента России, которые состоялись в минувшее воскресенье, 18 марта, вплотную приблизился к отметке в 80%. Об этом свидетельствуют данные облизбиркома, которые получает ИА «PenzaNews».

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После обработки более 95% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий действующий глава государства набирает 79,94%.

На втором месте идет Павел Грудинин (КПРФ), у него ровно 10%, на третьем — Владимир Жириновский (ЛДПР) с 5,62%.

Ксения Собчак («Гражданская инициатива») получает 1,15%.

Еще четыре кандидата на пост президента страны — Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Григорий Явлинский («Яблоко») и Борис Титов («Партия роста») — по-прежнему набирают менее 1% голосов каждый.