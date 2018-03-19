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Серьезных нарушений общественного порядка во время выборов не допущено — МВД

09:05 | 19.03.2018 | Политика

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Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Серьезных нарушений общественного порядка в период проведения выборов президента России не допущено в результате мер, принятых правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти и избирательными комиссиями. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

Серьезных нарушений общественного порядка во время выборов не допущено — МВД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Министерством внутренних дел РФ совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии полностью реализован комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов главы государства», — отметили в ведомстве.

В полиции добавили, что в целом по стране за минувшие сутки зафиксировано снижение числа совершенных преступлений, дорожно-транспортных происшествий и административных правонарушений.

18 марта для обеспечения правопорядка на избирательных участках в России были задействованы около 275 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 81,5 тыс. военнослужащих Росгвардии, 21 тыс. работников частных охранных организаций, около 47 тыс. представителей народных дружин и общественных формирований, а также свыше 7 тыс. казаков.
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