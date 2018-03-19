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Полномочия депутата Александра Бердникова прекращены досрочно

15:27 | 19.03.2018 | Политика

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Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Полномочия депутата собрания представителей Мокшанского района Пензенской области четвертого созыва от партии «Единая Россия» Александра Бердникова, который также является генеральным директором ООО «Труженик», прекращены досрочно.

Полномочия депутата Александра Бердникова прекращены досрочно

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, основанием стало предоставление народным избранником недостоверных сведений об имуществе жены.

«Александр Бердников указал лишь один из восьми автомобилей, находящихся в ее собственности по данным федеральной информационной системы ГИБДД», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после принятия мер прокурорского реагирования собрание представителей досрочно прекратило полномочия депутата.

Помимо этого, по словам Светланы Артамоновой, было выявлено нарушение, допущенное исполняющим обязанности главы Нечаевского сельсовета Алексеем Карпеевым.

«Муниципальным чиновником был укрыт доход свой и супруги на общую сумму более 600 тыс. рублей. Кроме того, при опубликовании сведений о доходах на официальном сайте органа местного самоуправления в них не был отражен один из автомобилей и.о. главы», — сказала старший помощник прокурора.

Она сообщила, что по результатам рассмотрения представления прокуратуры Алексею Карпееву объявлен выговор.
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