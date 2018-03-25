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В Пензе чиновники пройдут курс по деловому русскому языку

13:18 | 25.03.2018 | Политика

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Пенза, 25 марта 2018. PenzaNews. 25 государственных гражданских служащих Пензенской области примут участие в программе повышения квалификации «Деловой русский язык» объемом 18 часов.

В Пензе чиновники пройдут курс по деловому русскому языку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В минувшую пятницу, 23 марта, состоялся объявленный правительством Пензенской области конкурс по определению организации, которая проведет обучение.

По его итогам лишь одна заявка была признана соответствующей требованиям заказчика — поданная Пензенским государственным университетом (ПГУ). Вуз предложил цену контракта в размере 46 тыс. 900 рублей.

Как следует из конкурсной документации, средства на эти цели заложены в бюджете региона.

Услуги по контракту должны быть оказаны до 1 декабря 2018 года.

В соответствии с требованиям заказчика, программа должна быть рассчитана на 18 часов, при этом обучение необходимо организовать с полным отрывом от государственной гражданской службы.
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