В Пензе чиновники пройдут курс по деловому русскому языку Политика Пенза, 25 марта 2018. PenzaNews. 25 государственных гражданских служащих Пензенской области примут участие в программе повышения квалификации «Деловой русский язык» объемом 18 часов. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В минувшую пятницу, 23 марта, состоялся объявленный правительством Пензенской области конкурс по определению организации, которая проведет обучение. По его итогам лишь одна заявка была признана соответствующей требованиям заказчика — поданная Пензенским государственным университетом (ПГУ). Вуз предложил цену контракта в размере 46 тыс. 900 рублей. Как следует из конкурсной документации, средства на эти цели заложены в бюджете региона. Услуги по контракту должны быть оказаны до 1 декабря 2018 года. В соответствии с требованиям заказчика, программа должна быть рассчитана на 18 часов, при этом обучение необходимо организовать с полным отрывом от государственной гражданской службы. Нашли ошибку в тексте?

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