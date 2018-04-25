В Пензе поддержали законопроект о контрсанкциях Политика

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали проект федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» в ходе 8-й очередной сессии в среду, 25 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данный законопроект народным избранникам представил вице-спикер регионального парламента Вячеслав Космачев.

«Предлагаемый Вашему вниманию проект федерального закона разработан в качестве ответной меры на недружественные действия Вашингтона, а также на введение ограничительных мер в адрес России. С соответствующей инициативой выступил председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин», — пояснил он.

По словам Вячеслава Космачева, предлагается наделить правительство РФ полномочиями по введению мер как экономического, так и политического характера.

В их числе он назвал приостановление сотрудничества с США в атомной и авиастроительной отраслях, запрет или ограничение ввоза американской сельхозпродукции, сырья, продовольствия, алкоголя и табака, а также лекарств.

«Ответные меры послужат толчком для развития российской экономики, совершенствования собственного отраслевого рынка и укрепления политических позиций страны», — добавил народный избранник.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин обратил внимание на то, что данный законопроект носит рамочный характер.

«В настоящее время идет широкое обсуждение этого документа с деловым сообществом, с компаниями, которые будут так или иначе иметь отношение к реализации этого законопроекта. Планируется проведение заседания круглого стола в Государственной думе, в котором примут участие представители всех субъектов Российской Федерации. Только после этого с учетом поступивших предложений будет принято решение», — пояснил он.

В итоге проект закона был поддержан большинством голосов: «за» высказались 29 присутствовавших на сессии депутатов, один воздержался.

Постановление регионального парламента будет направлено в комитет Госдумы России по экономической политике, промышленности, инновaционному развитию и предпринимательству.