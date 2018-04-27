Валерий Лидин прокомментировал итоги встречи Владимира Путина с Советом законодателей Политика

Санкт-Петербург, 27 апреля 2018. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин прокомментировал итоги встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совета законодателей, состоявшейся в Таврическом дворце Санкт-Петербурга в День российского парламентаризма.

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«Глава государства подчеркнул, что решение поставленных в послании Федеральному Собранию задач — это историческая необходимость, и в ближайшие годы предстоит большая работа. Президент выделил значение законодательного обеспечения осуществления технологического прорыва нашего государства практически во всех сферах жизни», — сказал спикер областного парламента.

Он добавил, что Совету законодателей отводится важная роль в создании единой правовой системы, при которой региональные и местные нормативные акты должны быть органично встроены в общую концепцию и разумно дополнять федеральное регулирование.

«Президент нацелил на проведение регулярных встреч с избирателями, особо говорил о доступности представителей власти для населения, о необходимости открытого честного общения, которое будет способствовать созданию законопроектов, отвечающих реальным чаяниям общества и стратегическим задачам развития нашего государства», — пояснил Валерий Лидин.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, после завершения основных мероприятий в рамках заседания членов Совета законодателей состоялась рабочая встреча Валерия Лидина и председателя Госдумы России Вячеслава Володина, в ходе которой обсуждались вопросы реализации положений послания президента РФ на территории региона.

Главными темами заседания членов Совета законодателей, состоявшегося в Санкт-Петербурге 27 апреля, стали меры по реализации послания президента Федеральному Собранию представительными органами государственной власти, законодательное обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи населению и развитие цифровой экономики в регионах.

С докладами выступили сопредседатели Совета законодателей — спикеры Совета Федерации и Госдумы России Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также глава Калининградской областной думы Лариса Оргеева и председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев.