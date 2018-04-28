В Пензе приостановлена деятельность отделения партии «Здоровые силы» Политика

Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Пензенский облсуд приостановил на один месяц деятельность реготделения политической партии «Спортивная партия России «Здоровые силы», удовлетворив тем самым административное исковое заявление областного управления Минюста РФ.

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Согласно материалам дела, отделение было зарегистрировано в апреле 2014 года.

С этого времени в ведомство не была представлена информация о продолжении своей деятельности с указанием численности членов политической партии в региональном отделении, места нахождения постоянно действующего руководящего органа и других сведений.

Несмотря на вынесенное в адрес административного ответчика 13 июня 2017 года предупреждение, допущенные нарушения устранены не были.

В судебном заседании глава реготделения партии «Здоровые силы» Эдуард Копылов с административными исковыми требованиями согласился. Он подтвердил, что со времени создания отделения какая-либо хозяйственная, финансовая и уставная деятельность не осуществлялась, расчетные счета не открывались, руководящие органы не собирались, печать не изготавливалась.

В итоге суд удовлетворил исковое заявление.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд России через Пензенский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.