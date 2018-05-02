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Иван Белозерцев занял 40 место в рейтинге губернаторов

14:47 | 02.05.2018 | Политика

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Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 40 место в национальном рейтинге глав российских регионов, составленном центром информационных коммуникаций «Рейтинг» за март и апрель 2018 года.

Иван Белозерцев занял 40 место в рейтинге губернаторов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он включен во вторую группу губернаторов из трех, в которую также вошли главы Нижегородской, Самарской, Оренбургской, Саратовской и некоторых других областей.

Как отмечается в пояснительной записке, результаты рейтинга получены на основе анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В рассылаемых анкетах предлагалось не только формально оценить работу того или иного руководителя субъекта РФ, но и обосновать свои выводы.

По мнению составителей рейтинга, конфиденциальный статус заочного анкетирования является важным способом повышения искренности респондентов. При этом те эксперты, которые хотели публично высказать свое мнение, получали такую возможность.

Согласно данным ЦИК «Рейтинг», в итоговом исследовании за 2015 год губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занимал 47 место, за 2016 и 2017 годы — 41 строчку.

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