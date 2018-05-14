Пензенский губернатор возмутился отсутствием некоторых министров на совещании Политика

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев выразил недовольство по поводу отсутствия нескольких министров на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области утром в понедельник, 14 мая.

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На данный факт он обратил внимание первого зампреда правительства – руководителя аппарата губернатора и правительства региона Ларисы Рябихиной.

По словам Ивана Белозерцева, пропуск совещаний оправдан в тех случаях, когда чиновник должен участвовать в мероприятиях всероссийского масштаба.

«А так у нас, я смотрю, большое желание у министров поездить, рассказать о достижениях […] на форумах. Есть у нас любители», — отметил глава региона.

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При этом он добавил, что в Пензенской области существуют проблемы, решение которых требует непосредственного вмешательства руководителей министерств и ведомств.

«Я не против: ездить надо, но надо выбирать, какие это конференции, какие это мероприятия и что оттуда можно взять, чтобы привнести в работу своей отрасли в Пензенской области. Это многих касается», — сказал Иван Белозерцев.

По наблюдениям корреспондента ИА «PenzaNews», на совещании в правительстве Пензенской области 14 мая отсутствовали, в частности, главы регионального Минздрава и Минтруда Владимир Стрючков и Евгений Трошин. Вместо них были заместители — Оксана Чижова и Елена Егорова.