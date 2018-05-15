Белозерцев в Саратове принял участие в совещании с Патрушевым и Бабичем Политика

Саратов, 15 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совместном совещании секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, которое состоялось в Саратове во вторник, 15 мая.

Фото: Saratov.gov.ru

На нем также присутствовали руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, замглавы Федерального агентства по делам молодежи Роман Камаев, первый замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Игорь Морозов, замминистра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева и главы регионов ПФО.

В своем выступлении Николай Патрушев обозначил результаты проведенного анализа, которые свидетельствуют о том, что распространение деструктивных взглядов и течений является достаточно сложной проблемой.

По его словам, отмечается рост преступлений экстремистской направленности, к чему приводят как внутренние проблемы, например, низкий уровень образования, безработица, отсутствие нормальной досуговой среды, так и деятельность спецслужб иностранных государств и связанных с ними российских оппозиционных структур, направленная на подрыв нравственных устоев, размывание традиционных культурных основ.

Николай Патрушев отметил также, что в Приволжском федеральном округе удалось стабилизировать ситуацию с распространением запрещенных веществ, однако выросла смертность наркоманов от передозировки.

Секретарь Совбеза РФ добавил, что в связи с этим требуется расширение сети реабилитационных структур, адресная профилактическая работа среди несовершеннолетних из группы риска, а также качественно новый уровень профессионализма среди сотрудников правоохранительных органов, отвечающих за противодействие наркомании, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.