Очередная сессия пензенской гордумы состоится 25 мая Политика

Пенза, 20 мая 2018. PenzaNews. 45-я очередная сессия Пензенской городской думы состоится в предстоящую пятницу, 25 мая.

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В повестку включено около 20 вопросов.

В частности, депутаты заслушают отчеты за 2017 год — об исполнении бюджета города, а также о деятельности администраций Октябрьского и Первомайского районов. Также будут рассмотрены итоги прошедшего отопительного сезона.

Кроме того, среди вопросов повестки — об исполнении органами местного самоуправления полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей, о состоянии муниципальных детских оздоровительных лагерей и мерах, принимаемых администрацией Пензы по укреплению их материально-технической базы.

Помимо этого, депутаты примут решения, касающиеся муниципальной собственности, а также о присвоении звания почетного гражданина и поощрении памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».