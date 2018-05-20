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Очередная сессия пензенской гордумы состоится 25 мая

16:50 | 20.05.2018 | Политика

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Пенза, 20 мая 2018. PenzaNews. 45-я очередная сессия Пензенской городской думы состоится в предстоящую пятницу, 25 мая.

Очередная сессия пензенской гордумы состоится 25 мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В повестку включено около 20 вопросов.

В частности, депутаты заслушают отчеты за 2017 год — об исполнении бюджета города, а также о деятельности администраций Октябрьского и Первомайского районов. Также будут рассмотрены итоги прошедшего отопительного сезона.

Кроме того, среди вопросов повестки — об исполнении органами местного самоуправления полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей, о состоянии муниципальных детских оздоровительных лагерей и мерах, принимаемых администрацией Пензы по укреплению их материально-технической базы.

Помимо этого, депутаты примут решения, касающиеся муниципальной собственности, а также о присвоении звания почетного гражданина и поощрении памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».

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