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Пензенская и Орловская области договорились о сотрудничестве

11:55 | 24.05.2018 | Политика

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Санкт-Петербург, 24 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и врио главы региона Орловской области Андрей Клычков договорились о взаимодействии.

Пензенская и Орловская области договорились о сотрудничестве

Фото: Pnzreg.ru

Соглашение о сотрудничестве, заключенное на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, 24 мая, предполагает развитие отношений в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

В частности, планируется создать условия для поставок производственной и сельскохозяйственной продукции, продовольствия и товаров народного потребления.

Кроме того, будет осуществляться совместная инвестиционная и инновационная деятельность, обмен опытом по организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Также запланированы совместные выставки, конференции, семинары, совещания и круглые столы.

Во время рабочей встречи Иван Белозерцев пригласил Андрея Клычкова посетить Пензенскую область. Ожидается, что делегация региона нанесет визит в конце мая или начале июня, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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