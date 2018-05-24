Пензенская и Орловская области договорились о сотрудничестве Политика

Санкт-Петербург, 24 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и врио главы региона Орловской области Андрей Клычков договорились о взаимодействии.

Фото: Pnzreg.ru

Соглашение о сотрудничестве, заключенное на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, 24 мая, предполагает развитие отношений в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

В частности, планируется создать условия для поставок производственной и сельскохозяйственной продукции, продовольствия и товаров народного потребления.

Кроме того, будет осуществляться совместная инвестиционная и инновационная деятельность, обмен опытом по организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Также запланированы совместные выставки, конференции, семинары, совещания и круглые столы.

Во время рабочей встречи Иван Белозерцев пригласил Андрея Клычкова посетить Пензенскую область. Ожидается, что делегация региона нанесет визит в конце мая или начале июня, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.