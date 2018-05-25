EN
16:47:29 Пятница, 25 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Георгий Камнев в составе российской делегации прибыл в Китай

14:58 | 25.05.2018 | Политика

Печать

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев в составе российской делегации прибыл в китайский Шэньчжэнь для участия в международном форуме политических партий стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Георгий Камнев в составе российской делегации прибыл в Китай

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На мероприятие приглашены делегаты из Китая, Индии, Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана, Непала, Камбоджи, Монголии, Шри-Ланки, а также целого ряда государств бывшего Советского Союза.

В списке российской делегации, кроме коммуниста Георгия Камнева и консультанта международного отдела ЦК КПРФ Вячеслава Седова, значатся представители трех других парламентских партий страны: Сергей Железняк и Иван Козлов («Единая Россия»), Евгений Кондрахин (ЛДПР), а также Алексей Чепа и Дмитрий Прокопенко («Справедливая Россия»).

Согласно программе мероприятия, копия которой имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», церемония открытия международного форума и пленарное заседание, состоящее из трех этапов, пройдут в предстоящую субботу, 26 мая.

В воскресенье, 27 мая, делегаты посетят выставку достижений и технологических инноваций, подготовленную по случаю 40-й годовщины с момента осуществления в КНР политики реформ и открытости, и примут участие в презентации, посвященной истории Коммунистической партии Китая (КПК).

Кроме того, в рамках визита российской делегации в Китайскую Народную Республику запланирован ряд других мероприятий.

Загрузка...
Читайте также
Представителей МСП наградили в Пензе в преддверии Дня российского предпринимательства В Пензе раненный ножом мужчина заявил, что упал на арматуру
Фонд развития моногородов направит 31 млн. рублей на поддержку пензенских проектов В Пензе пациенты туберкулезной больницы получат продуктовые наборы
Пензенский губернатор предложил ВЭБу снизить ставку для завода «Азия Цемент» Туктаров готов забрать назад слова о том, что теплосети Пензы прошли точку невозврата
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама