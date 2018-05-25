Георгий Камнев в составе российской делегации прибыл в Китай Политика

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев в составе российской делегации прибыл в китайский Шэньчжэнь для участия в международном форуме политических партий стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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На мероприятие приглашены делегаты из Китая, Индии, Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана, Непала, Камбоджи, Монголии, Шри-Ланки, а также целого ряда государств бывшего Советского Союза.

В списке российской делегации, кроме коммуниста Георгия Камнева и консультанта международного отдела ЦК КПРФ Вячеслава Седова, значатся представители трех других парламентских партий страны: Сергей Железняк и Иван Козлов («Единая Россия»), Евгений Кондрахин (ЛДПР), а также Алексей Чепа и Дмитрий Прокопенко («Справедливая Россия»).

Согласно программе мероприятия, копия которой имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», церемония открытия международного форума и пленарное заседание, состоящее из трех этапов, пройдут в предстоящую субботу, 26 мая.

В воскресенье, 27 мая, делегаты посетят выставку достижений и технологических инноваций, подготовленную по случаю 40-й годовщины с момента осуществления в КНР политики реформ и открытости, и примут участие в презентации, посвященной истории Коммунистической партии Китая (КПК).

Кроме того, в рамках визита российской делегации в Китайскую Народную Республику запланирован ряд других мероприятий.