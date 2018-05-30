Делегация Орловской области во главе с врио губернатора прибыла в Пензу Политика

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Делегация Орловской области, которую возглавляет временно исполняющий обязанности губернатора, член президиума ЦК КПРФ Андрей Клычков, прибыла в Пензу с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

В ее состав также вошли председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, заместители губернатора и главы регионального правительства, руководители департаментов, комитетов и управлений.

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Ожидается, что гости региона познакомятся с работой медицинских, культурных и спортивных учреждений, а также проектами в сфере ЖКХ и благоустройства территорий.

Кроме того, в программе визита — посещение государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

В ходе рабочей встречи, состоявшейся в облправительстве, Андрей Клычков поблагодарил за приглашение губернатора Ивана Белозерцева, для которого Орловская область является малой родиной.

Он выразил надежду на то, что дружба между регионами перейдет в деловое сотрудничество в различных сферах.