Подписано соглашение о сотрудничестве Пензы и Рязани Политика

Рязань, 4 июня 2018. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве Пензы и Рязани в торгово-экономической, социальной и культурной сферах заключено в понедельник, 4 июня.

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Свои подписи под документом поставили мэр Виктор Кувайцев и и.о. главы администрации Сергей Карабасов соответственно.

«В каждом городе есть своя уникальность, но тем не менее у наших городов есть и общие черты. Опираясь на опыт старшего поколения, его знания и заслуги, мы стремимся сделать все возможное, чтобы горожане жили в комфортных условиях», — отметил Виктор Кувайцев.

Он выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности позволят совершенствовать методы муниципального управления и обмениваться передовым опытом.

В свою очередь Сергей Карабасов поблагодарил за визит членов пензенской делегации, в состав которой также вошли председатель реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, его заместитель Ольга Ильина, проректор Пензенского государственного университета Владимир Симагин и заслуженный работник культуры РФ Алла Тархова.