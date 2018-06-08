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Сергей Хазов вновь назначен главой администрации Камешкирского района

14:33 | 08.06.2018 | Политика

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Пенза, 8 июня 2018. PenzaNews. Сергей Хазов вновь назначен главой администрации Камешкирского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в районной администрации.

Сергей Хазов вновь назначен главой администрации Камешкирского района

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее решение принято в ходе 13-й очередной сессии собрания представителей четвертого созыва.

В рамках конкурса на замещение вакантной должности конкуренцию ему составил начальник отдела по вопросам безопасности и защиты персональных данных администрации Камешкирского района Сергей Коновалов.

Хазов Сергей Николаевич родился в городе Пенза-19 (в настоящее время — ЗАТО Заречный) 2 ноября 1959 года.

В 1982 окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «Водоснабжение и канализация».

В 1982 году начал трудовую деятельность инженером отдела главного энергетика «Пензенского приборостроительного завода».

В 1987 году — заместитель начальника управления коммунально-бытовых предприятий.

В 2002 году занял должность директора муниципального учреждения «Управление природными ресурсами» города Заречного.

В 2005–2006 годах параллельно работал доцентом кафедры водоснабжения и водоотведения Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

С 2006 года — технический директор ООО «Строительная компания «Градъ».

В 2008 году стал исполнительным директором ООО «СКМ Энергосервис», в 2009 году — генеральным директором компании.

В 2010 году возглавил ООО «Гортеплоэнерго».

С 2010 по 2016 годы замещал должности государственной гражданской службы в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В марте 2016 года назначен главой администрации Камешкирского района Пензенской области.

В июне 2018 года вновь назначен главой администрации Камешкирского района Пензенской области.

Кандидат технических наук (2002), доцент (2010).

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