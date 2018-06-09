Георгий Камнев переизбран на пост первого секретаря пензенского обкома КПРФ Политика

Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев переизбран на пост первого секретаря пензенского обкома партии.

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Члены областного комитета КПРФ единогласно приняли данное решение в ходе отчетно-выборной конференции, состоявшейся в субботу, 9 июня.

Георгий Камнев предложил кандидатов на должности секретарей обкома. Коммунисты единогласно поддержали Олега Шаляпина в качестве секретаря по организационно-партийной работе, Дмитрия Филяева — по идеологии, Юлианы Котовой — по вопросам агитации и пропаганды.

В состав бюро областного комитета КПРФ вошли Владимир Симагин, Михаил Лапин, Татьяна Удалова, Владимир Кадников, Александр Смирнов, Валентина Шведова и Николай Моисеев.

Председателем кадровой комиссии вновь избрана Нинель Новосельцева. Исполняющим обязанности редактора газеты «Пензенская искра» стала Маргарита Абрамова. Главным бухгалтером осталась Татьяна Троицкая.

Председателем контрольно-ревизионной комиссии переизбран Владимир Гурьянов, сообщает пресс-служба пензенского обкома КПРФ.