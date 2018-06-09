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Георгий Камнев переизбран на пост первого секретаря пензенского обкома КПРФ

16:40 | 09.06.2018 | Политика

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Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев переизбран на пост первого секретаря пензенского обкома партии.

Георгий Камнев переизбран на пост первого секретаря пензенского обкома КПРФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Члены областного комитета КПРФ единогласно приняли данное решение в ходе отчетно-выборной конференции, состоявшейся в субботу, 9 июня.

Георгий Камнев предложил кандидатов на должности секретарей обкома. Коммунисты единогласно поддержали Олега Шаляпина в качестве секретаря по организационно-партийной работе, Дмитрия Филяева — по идеологии, Юлианы Котовой — по вопросам агитации и пропаганды.

В состав бюро областного комитета КПРФ вошли Владимир Симагин, Михаил Лапин, Татьяна Удалова, Владимир Кадников, Александр Смирнов, Валентина Шведова и Николай Моисеев.

Председателем кадровой комиссии вновь избрана Нинель Новосельцева. Исполняющим обязанности редактора газеты «Пензенская искра» стала Маргарита Абрамова. Главным бухгалтером осталась Татьяна Троицкая.

Председателем контрольно-ревизионной комиссии переизбран Владимир Гурьянов, сообщает пресс-служба пензенского обкома КПРФ.

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