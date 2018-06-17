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В Пензенском районе полномочия депутата прекращены из-за недостоверных сведений о доходах

11:03 | 17.06.2018 | Политика

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Пенза, 17 июня 2018. PenzaNews. Полномочия депутата комитета местного самоуправления Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области Рюстяма Абхаирова досрочно прекращены по требованию прокуратуры из-за предоставления недостоверных сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.

В Пензенском районе полномочия депутата прекращены из-за недостоверных сведений о доходах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Пензенского района в 2017 году выявила факт представления депутатом комитета местного самоуправления Мичуринского сельсовета Пензенского района Рюстямом Абхаировым, являвшимся также главой Мичуринского сельсовета, заведомо недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год», — сообщила «PenzaNews» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, депутат не указал сведения о наличии у физического лица перед ним задолженности в сумме 1 млн. 700 тыс. рублей, предоставленных по договору займа и взысканных впоследствии решением суда.

«В декабре 2017 года прокурором Пензенского района в комитет местного самоуправления Мичуринского сельсовета было внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. По результатам его рассмотрения в январе 2018 года представительный орган местного самоуправления принял решение не прекращать полномочия депутата и главы сельсовета», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что в связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием о признании незаконным бездействия комитета местного самоуправления и понуждении устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции.

«В ходе рассмотрения дела решением комитета местного самоуправления полномочия депутата были прекращены на основании его собственного волеизъявления. Прокурор района расширил исковые требования и просил суд признать также незаконным новое решение представительного органа местного самоуправления и обязать его прекратить полномочия депутата Рюстяма Абхаирова в связи с несоблюдением ограничений, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции. Исковые требования прокурора удовлетворены», — добавила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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