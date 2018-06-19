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Вячеслав Гладков представлен коллективу в должности зампреда правительства Ставрополья

13:59 | 19.06.2018 | Политика

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Ставрополь, 19 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров представил уроженца Пензенской области Вячеслава Гладкова в должности вице-премьера – руководителя аппарата правительства региона в ходе еженедельного рабочего совещания, состоявшегося во вторник, 19 июня.

Вячеслав Гладков представлен коллективу в должности зампреда правительства Ставрополья

Фото: Stavregion.ru

Он отметил, что Вячеслав Гладков на протяжении 16 лет трудился в администрации Заречного Пензенской области, в том числе на посту мэра, а с 2016 года являлся заместителем губернатора – председателя правительства Севастополя.

Глава региона напомнил также, что распоряжение о назначении нового заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства Ставропольского края было подписано в минувшую среду, 13 июня.

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