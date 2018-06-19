Вячеслав Гладков представлен коллективу в должности зампреда правительства Ставрополья Политика

Ставрополь, 19 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров представил уроженца Пензенской области Вячеслава Гладкова в должности вице-премьера – руководителя аппарата правительства региона в ходе еженедельного рабочего совещания, состоявшегося во вторник, 19 июня.

Фото: Stavregion.ru

Он отметил, что Вячеслав Гладков на протяжении 16 лет трудился в администрации Заречного Пензенской области, в том числе на посту мэра, а с 2016 года являлся заместителем губернатора – председателя правительства Севастополя.

Глава региона напомнил также, что распоряжение о назначении нового заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства Ставропольского края было подписано в минувшую среду, 13 июня.