«Справедливая Россия» призывает поддержать альтернативный вариант пенсионной реформы Политика

Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. «Справедливая Россия» выступает против пенсионной реформы, предложенной правительством РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, и призывает граждан, в том числе жителей Пензенской области, поддержать альтернативный вариант, озвученный партией. Об этом заявил лидер пензенских эсеров, зампред комитета Законодательного собрания области по бюджетной, налоговой и финансовой политике Валерий Плахута.

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«Партия «Справедливая Россия» предлагает альтернативное решение — проект закона «О страховой пенсионной системе в РФ», в котором размер пенсии будет зависеть только от трудового стажа работника и размера заработной платы без ограничений, будут сохранены все нестраховые и льготные периоды трудовой деятельности — служба в армии, учеба в институте, отпуск по уходу за ребенком, вредные условия труда, работа в условиях Крайнего Севера и так далее, введен запрет на повышение пенсионного возраста на период до 2030 года», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся во дворце спорта «Буртасы» в Пензе в четверг, 28 июня.

Валерий Плахута пояснил, что партия уже потребовала от правительства РФ рассмотреть данный вариант, а также дала старт всероссийской акции по сбору подписей в поддержку закона справедливороссов, который будет проводиться и в Пензенской области.

Он напомнил, что 19 июня президиум Центрального совета «Справедливой России» выступил с заявлением, в котором правительственный законопроект назван «губительным для страны».

«Правительственный законопроект противоречит Конституции Российской Федерации, которая прямо запрещает принимать законы, ухудшающие либо отменяющие права граждан. Уже сегодня многие работники предпенсионного возраста не могут получить работу, а повышение пенсионного возраста только усугубит эту проблему — количество безработных увеличится, доходы населения уменьшатся, экономика страны получит очередной удар в виде снижения покупательского спроса», — зачитал текст Валерий Плахута.

Поясняя позицию партии по данному вопросу, он также обратил внимание на риск увеличения числа граждан, которые не доживут до пенсии.

Кроме того, лидер пензенских эсеров упомянул об имеющихся резервах, способных помочь решить проблемы в сфере пенсионного обеспечения граждан без ущемления их прав.

В свою очередь секретарь бюро пензенского отделения «Справедливой России» Алексей Шпагин сообщил, что в регионе запланирована масштабная кампания по информированию жителей об альтернативном варианте реформы — активисты будут раздавать специальный выпуск партгазеты, листовки, а также разъяснять позицию партии в ходе сбора подписей против правительственного закона.

В продолжение темы председатель совета местного отделения «Справедливой России» в городе Пензе Сергей Нестеров призвал жителей региона не отмалчиваться и высказать свое мнение о готовящейся реформе, в том числе путем участия в протестных мероприятиях — митингах, пикетах и различных акциях.

«Тема не смешная совершенно, а трагичная», — отметил он, добавив, что в случае увеличения пенсионного возраста многие рискуют не выйти на заслуженный отдых.

«Нас фактически толкают за черту бедности. Мы живем все хуже, хуже и хуже», — сказал Сергей Нестеров.

Говоря о возможных пикетах и митингах, Валерий Плахута подчеркнул, что такие мероприятия будут проводиться партией строго в соответствии с законом.

Он также не исключил, что члены и сторонники «Справедливой России» присоединятся к всероссийской акции протеста, которую готовят профсоюзы. Вместе с тем Валерий Плахута уточнил, что какие-либо договоренности на этот счет пока не достигнуты.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 июня 2018 года правительство России внесло в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий постепенное увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.