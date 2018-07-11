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Глава Минстроя РФ провел встречу с пензенским губернатором

09:08 | 11.07.2018 | Политика

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Москва, 11 июля 2018. PenzaNews. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев провел рабочую встречу с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и главой регионального Минстроя Александром Гришаевым в Москве во вторник, 10 июля.

Глава Минстроя РФ провел встречу с пензенским губернатором

Фото: Pnzreg.ru

Иван Белозерцев проинформировал Владимира Якушева о том, что в Пензенской области проводится активная работа по повышению доступности ипотечного кредитования — в 2018 году из бюджета региона выделено 60 млн. рублей на выдачу ипотеки по стандартам АО «АИЖК», за 5 месяцев 2018 года такие займы оформили около 4,5 тыс. человек, что на 50,7% больше, чем в 2017 году.

Он также сообщил, какие меры предпринимаются по решению проблемы обманутых дольщиков. Министр одобрил дорожную карту, которая реализуется в регионе.

В рамках переговоров губернатор также представил проекты строительства школы на 800 мест и автодороги в микрорайоне №6 Арбеково, претендующие на участие в приоритетном федеральном проекте «Ипотека и арендное жилье».

Владимир Якушев выразил уверенность в том, что участие в общероссийской программе позволит уменьшить себестоимость строительства жилья и повысит привлекательность микрорайона.

В заключение встречи Иван Белозерцев пригласил министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России посетить Пензенскую область, сообщает пресс-служба правительства региона.

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