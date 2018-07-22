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Олег Синенков доложит о профориентации будущих пензенских журналистов

12:13 | 22.07.2018 | Политика

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Пенза, 22 июля 2018. PenzaNews. Начальник департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области Олег Синенков выступит с докладом на заседании регионального правительства, которое состоится в предстоящий четверг, 26 июля.

Олег Синенков доложит о профориентации будущих пензенских журналистов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно анонсу, он расскажет коллегам «о новых формах работы, направленных на профессиональную ориентацию студентов-журналистов», которые используются в рамках взаимодействия ведомства с профильной кафедрой Пензенского государственного университета.

Его доклад значится в повестке мероприятия третьим по счету.

Ожидается, что также члены регионального правительства заслушают информацию о ходе подготовки к уборке урожая, об обеспечении населения продовольствием, укреплении материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и о переводе межведомственных запросов и муниципальных услуг в электронный вид.

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