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Белозерцев проинформировал Матвиенко о социально-экономическом развитии региона

17:40 | 23.07.2018 | Политика

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Москва, 23 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко о социально-экономическом развитии региона в ходе встречи, состоявшейся в Москве в понедельник, 23 июля.

Белозерцев проинформировал Матвиенко о социально-экономическом развитии региона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, глава региона остановился на вопросах, связанных с сельским хозяйством, промышленностью и социальным блоком, в том числе со сферой здравоохранения.

Кроме того, Иван Белозерцев довел до спикера верхней палаты российского парламента информацию о параметрах бюджета области и региональных инициативах, которые находятся на рассмотрении в федеральных министерствах.

В завершение встречи Валентина Матвиенко выразила намерение посетить Пензенскую область до конца 2018 года, сообщает пресс-служба облправительства.

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