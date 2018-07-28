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В Пензе определили ответственных за реализацию нового майского указа

12:26 | 28.07.2018 | Политика

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Пенза, 28 июля 2018. PenzaNews. Должностные лица правительства Пензенской области будут нести персональную ответственность за достижение на территории региона показателей, обозначенных в указе №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который президент РФ Владимир Путин подписал 7 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

В Пензе определили ответственных за реализацию нового майского указа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что область примет участие в реализации всех 12 национальных и 42 федеральных проектов.

Общую координацию этой работы будет осуществлять отдел проектной деятельности Правительства области — региональный проектный офис.

По итогам совещания, состоявшегося в минувшую пятницу, 27 июля, были определены руководители проектных комитетов по сферам национальных проектов.

1 августа будут представлены предложения, касающиеся персонального состава комитетов.

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