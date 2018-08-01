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Андрей Гришин уволился с должности начальника управления ЖКХ Пензы

10:51 | 01.08.2018 | Политика

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Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Андрей Гришин, возглавлявший управление ЖКХ Пензы более 2,5 лет, освободил занимаемую должность по собственному желанию.

Андрей Гришин уволился с должности начальника управления ЖКХ Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель пресс-службы мэрии Татьяна Резепова, его последним рабочим днем стал минувший вторник, 31 июля.

По ее словам, исполнение обязанностей начальника возложено на заместителя руководителя управления Майю Воронову.

Андрей Гришин, комментируя свое увольнение, отметил, что закончился очередной этап его жизни.

«Спасибо большое тем, кто был со мной эти 2,7 года, пока я работал в должности начальника управления ЖКХ Пензы. Считаю, что команда администрации города в настоящее время является сильнейшей, которой по плечу решение всех задач. Спасибо [мэру] Виктору Кувайцеву за предоставленную возможность поработать в этом коллективе», — написал бывший чиновник на своей странице в Facebook.

Он добавил, что перед ним «стоит новый вызов и новое направление деятельности».

При этом Андрей Гришин не уточнил, где именно он продолжит свой трудовой путь.

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