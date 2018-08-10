В Пензенской области определят лучших государственных гражданских служащих Политика

Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Правительство региона объявило о проведении ежегодного конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Пензенской области».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К участию в нем допускаются лица, имеющие стаж гражданской службы не менее 3 лет, которые не подвергались дисциплинарным взысканиям за последний год и рекомендованы руководителями.

От каждого государственного органа на звание лучшего могут претендовать не более двух сотрудников.

Каждый конкурсант должен представить социально значимый проект, тему которого он выбирает самостоятельно. В нем должны быть прописаны предложения по развитию отрасли или повышению профессиональной деятельности. При необходимости финансовых трат требуется дать обоснование.

По итогам первого этапа, который продлится с 16 октября по 19 ноября, будут определены участники прошедшие во второй тур. Он предполагает проведение индивидуальных собеседований в период с 20 ноября по 1 декабря.

Трое победителей будут отмечены дипломами губернатора.